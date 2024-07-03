فصائل فلسطينية: قتلى ومصابون فى صفوف جيش الاحتلال بحى الشجاعية شرق غزة

إبراهيم حسان

أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط قتلى ومصابون في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن طيران الاحتلال قصف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.