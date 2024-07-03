فتح باب الطعون على نتائج طلاب شهادات القراءات الأزهرية الثلاث

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب الطعون في نتيجة امتحانات الدور الأول لاختبارات شهادات القراءات الثلاث؛ التجويد، العالية، التخصص، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، وحتى الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، حيث لا يتم قبول طلبات إعادة التصحيح (الطعون)، أو تحصيل رسوم قبل هذا الموعد أو بعده. وكشف قطاع المعاهد عن شروط قبول الطعن من الطلاب، وذلك على النحو التالي:

يحق للطالب المبصر المستجد بالشهادات الثلاث الطعن في جميع المواد التحريرية والشفهية التي أداها فقط، وكان له حق دخولها.

يحق للطالب الكفيف بالشهادات الثلاث الطعن في المواد التي أداها من خلال منظومة الاختبارات الشفهية فقط، وبيانها كالتالي:

شهادة التجويد : ( النحو - القرآن الكريم - التجويد عمليًّا - المتون - المطالعة والنصوص).

شهادة العالية: (القراءات عمليًّا - الصرف - المتون - المطالعة والنصوص - القرآن الكريم).

شهادة التخصص: (القراءات عمليًّا - المتون - النحو - البلاغة - الأدب والنصوص - القرآن الكريم).

يحق للطالب المعيد مبصرًا كان أم كفيفًا الطعن في المواد التي أدى الامتحان فيها هذا العام فقط.

تقدر القيمة المالية المستحقة على الطالب المتقدم للطعن بمبلغ ( 100ج) مائة جنيه مصري عن المادة الواحدة، سواء أكانت تحريرية أم شفهية، يسددها الطالب في خزينة المنطقة الأزهرية بإيصال رسمي، علمًا بأن المواد الشفهية تعد كل مادة منها مادة مستقلة عند الطعن، حيث يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة للطعن بديوان عام المنطقة الأزهرية فقط .

إجراءات التقدم للطعن يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبًا بإيصال سداد الرسوم . الاطلاع لا يكون إلا للطالب بمفرده مصطحبًا معه الرقم القومي، أو استمارة النجاح مع عدم اصطحاب الهاتف المحمول في أثناء الاطلاع. في حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه يجوز لولي أمره الاطلاع والتعرف مع أخذ إقرار من ولي الأمر بذلك. يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الإجابة المطعون على درجتها وفقًا للجدول المعلن من قبل المنطقة الأزهرية، ولا يحق للطالب بعد ذلك المطالبة بالتعرف مرة أخرى.

تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. يتم الاطلاع على صورة ضوئية من كراسة الإجابة، ويوقع الطالب على التقرير المرفق بأنه تعرف بنفسه على كراسة إجابته, تعلن نتيجة الطعن بعد خمسة عشر يومًا من الاطلاع على ورقة الإجابة وذلك بمقر الإدارة المركزية للامتحانات.

بالنسبة للطعن على المواد الشفهية، يتم تشكيل لجنة مختصة من قبل لجنة النظام والمراقبة الشهادات القراءات وهي التي تضطلع بالاطلاع على الفيديو الخاص بالطالب، وإعادة تقييمه سواء بأحقية الطالب في درجات، أو ببقاء درجته كما هي دون زيادة، ولا يحق للطالب المطالبة بالاطلاع على الفيديو.

في حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتي سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتم متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة.

الطلاب الذين لا يحق لهم الطعن الطالب الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها:

الطالب الناجح في مواد من الأعوام السابقة لا يحق له الطعن في نتائج تلك المواد.

الطالب الملغى امتحانه بقرار في مادة، أو جميع المواد.

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