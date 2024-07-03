ضبط محاسب استولى على 45 ألف جنيه من شقيقين بزعم توظيفهما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج، من ضبط محاسب بشركة يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالنصب على سائق يقيم بذات العنوان، والاستيلاء منه على مبل 45 ألف جنيه كمقدم بزعم قدرته تعينه وشقيقه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بقيم محاسب بالنصب والإحتيال على سائق وشقيقة والإستيلاء منهما على مبالغ مالية، بقصد التوظيف.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، ورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو إسلام م ي ر29 سنة سائق ومقيم دائرة المركز، بتضرره من المدعو محمود ع م ع 38 سنة محاسب بالشركة، ومقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منهعلي مبلغ مالي " 45.000 " خمسة وأربعون ألف جنيهاً كمقدم لمبلغ " 120.000 " ألف جنيه بزعم مقدرته علي تعيينه وشقيقه بوزارة البترول إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه عقب استصدار اذن النيابة العامة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.