ضبط المتهم بإلقاء مادة مشتعلة على 5 بائعين

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بشكوى بأحد العقارات دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع (5 بائعين- مقيمون بدائرة القسم) مصابين بحروق بأماكن متفرقة بالجسم، وقرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بالتشاجر مع أحد المصابين بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المشكو فى حقه بالحضور لمحل سكنهم وقام بكسر باب الشقة وإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة عليهم ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه مرتكبى الواقعه (المشكو فى حقه- سائق توك توك) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضافا بتحصلهم على المادة المعجلة للاشتعال عن طريق سحب البنزين من مركبة "التوك توك" ملك الأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية.