اليوم السابع
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سها جندى: كل أمنياتى بدوام التوفيق لوزير الخارجية والهجرة الجديد

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:09 ص
سها جندى: كل أمنياتى بدوام التوفيق لوزير الخارجية والهجرة الجديد سها جندى
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة سها جندى: على مدار عامين شرُفت بتولي حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقد حرصت في هذين العامين على خدمة الوطن وبذل كل جهد في سبيل تعزيز استدامة التواصل مع كل أبنائي وإخوتي وأهلي من الجاليات المصرية في الخارج، حول العالم والاستماع إليهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، كما حرصت على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل التوظيف لحماية شبابنا من مخاطر هذه الظاهرة والمصير المجهول، وتعريف أبنائنا من الشباب في الخارج بجذورهم وموروثهم الثقافي العظيم وحضارتهم العتيدة ولغتهم الغنية. كما كنت أم وأخت لابنائنا في خضم الأزمات الخارجية.

وتابعت فى بيان لها: وهنا أتوجه بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إعطائي الفرصة لمدة عامين بأن أكون عضوا فاعلا في الحكومة المصرية وأؤدي واجبي تجاه وطننا الغالي مصر لأنها تستحق منّا الكثير والكثير.

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإخوتي فريق عمل وزارة الهجرة الذي كان عونًا لي طوال العامين من الجهد والسعي للإنجاز وتحقيق صالح الوطن وأبناءه ، فريق وزارة الهجرة فريق دؤوب لا يكل ولا يمل، أتمنى لهم جميعا كل التوفيق والنجاح فيما هو قادم من أجل مستقبل مشرق لمصر والمصريين حول العالم.

واختتمت : أخيرًا وليس آخرًا كل أمنياتي بدوام التوفيق لزميلي وأخي معالي وزير الخارجية والهجرة الجديد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وتحقيق المزيد من الإنجازات في عهد الجمهورية الجديدة التي تحيا مصر الآن في ظلها.

 







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