روسيا تتعهد بالرد على الحشد العسكري لـ"الناتو" بالقرب من حدودها

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أكد نائب مدير إدارة الإعلام بوزارة الخارجية الروسية أندريه ناستسين، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية.



وقال ناستاسين، في إحاطة إعلامية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على الحشد العسكري للناتو على حدودنا، بما في ذلك الإجراءات العسكرية التقنية".



وشدد على أن روسيا ستتخذ أيضا التدابير اللازمة لمواجهة القرارات العدوانية التي تتخذها فنلندا.



وأفادت وسائل إعلام فنلندية، أول أمس الاثنين، بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، التي بموجبها ستوفر فنلندا للجانب الأمريكي إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.