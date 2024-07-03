اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قضايا الدولة يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بحلف اليمين للحكومة الجديدة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:33 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بحلف اليمين للحكومة الجديدة المستشار مسعد عبد المقصود
كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشارى الهيئة، بخالص التهنئة لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع  الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين الدستورية وثقة القيادة السياسية في توليهم مهام مناصبهم التنفيذية.

 

سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة الوطن وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.







التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد 2024

الحكومة المصرية الجديدة

التشكيل الوزاري الجديد مصر

التشكيل الوزاري ٢٠٢٤

التشكيل الوزاري الجديد ٢٠٢٤

التشكيل الوزاري الجديد في مصر

التشكيل الوزاري الجديد اليوم

اسماء التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد اليوم السابع

التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر

المحافظين الجدد

حركة المحافظين

اسماء التشكيل الوزاري الجديد 2024

الوزراء الجدد

الحكومة الجديدة

اسماء الوزراء الجدد

التغيير الوزاري الجديد

الوزارة الجديدة في مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة