رئيس قضايا الدولة يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى بحلف اليمين للحكومة الجديدة

كتب أحمد إسماعيل ـ إيهاب المهندس

تقدم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشارى الهيئة، بخالص التهنئة لدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحلف اليمين الدستورية وثقة القيادة السياسية في توليهم مهام مناصبهم التنفيذية.

سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم في خدمة الوطن وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها.