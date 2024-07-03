رئيس الشيوخ يشكر أعضاء المجلس بختام دور الانعقاد الرابع: وطننا يستحق بذل كل نفيس

كتبت نور علي - نورا فخرى

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في ختام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لأعضاء الشكر والتقدير لما بذلوه ويبذلون من أجل مصر، هذا الوطن العظيم الذي يستحق منا أن نبذل من أجله كل غال ونفيس، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية.

كما ثمن "عبد الرازق" ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان - الأمين العام للمجلس، من جهود لمعاونة المجلس على القيام بدوره على أحسن وجه.

كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ، بجزيل الشكر والعرفان لوسائل الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين لما يقومون به من دور بارز في نقل أعمال المجلس بشفافية ومصداقية وتوعية الرأي العام بما يدور داخل أروقة البرلمان، فضلا عن شكر رجال من ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ؛ لإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم.

وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.