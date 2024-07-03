حتى قبل المناظرة.. نيويورك تايمز: هفوات بايدن شائعة ومثيرة للقلق بشكل متزايد

كتبت رباب فتحى

في الأسابيع والأشهر التي سبقت أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن المدمر سياسياً فى أول مناظرة فى الانتخابات الرئاسية في أتلانتا، لاحظ العديد من المسئولين الحاليين والسابقين وغيرهم ممن التقوا به خلف أبواب مغلقة أنه بدا مرتبكاً بشكل متزايد، أو أنه غير قادر على التركيز وإتمام المحدثات، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أنه مثل العديد من الأشخاص في عمره، واجه بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، منذ فترة طويلة حالات بدا فيها مرتبكا حيث نسى جزء من الجمل ، أو نسي اسمًا، أو خلط بعض الحقائق، على الرغم من أنه يمكن أن يكون حادًا ومنخرطًا في معظم الأوقات. لكن في المقابلات، قال الأشخاص الذين كانوا معه في الغرفة مؤخرًا إن الهفوات تبدو أكثر تكرارًا وأكثر وضوحًا وأكثر إثارة للقلق.

ولم تكن تلك الهفوات غير المريحة متوقعة، لكنها بدت أكثر احتمالا عندما يكون الرئيس الأمريكى وسط حشد كبير أو عندما يكون متعبا بعد جدول أعمال مرهق بشكل خاص. في الأيام الثلاثة والعشرين التي سبقت المناظرة ضد الرئيس السابق دونالد جيه ترامب، عبر بايدن المحيط الأطلسي مرتين لعقد اجتماعات مع زعماء أجانب، ثم طار من إيطاليا إلى كاليفورنيا لحضور حفل جمع تبرعات ، وحافظ على وتيرة مرهقة استنفدت حتى المساعدين الأصغر سنا بكثير.

ووفقا لمصدر مطلع، كان بايدن منهكاً بدرجة كافية من الرحلات المتتالية إلى أوروبا لدرجة أن فريقه خفض استعداداته المقررة للمناظرة لمدة يومين حتى يتمكن من الراحة في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، قبل الانضمام إلى المستشارين في كامب ديفيد للاستعداد للمناظرة على مدى ستة أيام. وأوضح المصدر أن التدريبات لم تبدأ قبل الساعة 11 صباحًا، وكان بايدن يُمنح وقتًا لقيلولة بعد الظهر كل يوم.

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس كان يعمل بشكل جيد قبل" الساعة 11 صباحًا كل يوم، بعد ممارسة الرياضة. ومع ذلك، في حفل لجمع التبرعات مساء الثلاثاء، ألقى بايدن باللوم على الإرهاق في أدائه في المناظرة. قال: "لم أكن ذكياً. قررت السفر حول العالم عدة مرات، ولا أعرف عدد المناطق الزمنية. لم أستمع إلى طاقم العمل الخاص بي، ورجعت ونمت على المسرح."

وقد أثارت لحظات الارتباك الأخيرة القلق بين المستشارين والحلفاء على حد سواء. وبدا مرتبكا في بعض الأحيان خلال احتفال بالذكرى السنوية ليوم الإنزال في فرنسا في السادس من يونيو.