اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من منزل ببولاق أبو العلا 4 أيام

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:38 م
حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من منزل ببولاق أبو العلا 4 أيام جريمة سرقة المنازل- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة منزل سيدة فى منطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات المنازل فى دائرة القسم ، لافتا إلى انه سرق بعض الأجهزة الكهربائية من داخل مسكن المجنى عليها باسلوب التسلق، وإعترف بإرتكابه واقعتى سرقة آخرى بذات السلوب.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية فى بولاق أبو العلا، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

 







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