تفاصيل مخصصات الأجور 24/25 مع بدء السنة المالية الجديدة

كتبت نورا فخرى

بدأت يوم الاثنين الماضى السنة المالية الجديدة 2024/2025 فى ضوء قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 برقم حدد موعد ونهاية السنة المالية، وأوضح القانون أن السنة المـالية هى سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.

وفى هذا الصدد نستعرض مخصصات الأجور وتعويضات العاملين والتى تبلغ نحو 575 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة ويندرج تحتها:

1- تبلغ مخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارا و68 مليون جنيه.

2- تبلغ مخصصات المزايا التأمينية (حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة، مزايا تأمينية أخرى) نحو 66 مليارا و930 مليون جنيه.

3- تبلغ مخصصات الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة (الأجور الإجمالية، المتطلبات الإضافية للأجور) نحو 61 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن أرقام الموازنة الجديدة تأتى ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، جنبا إلى جانب تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفتره الماضية من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.