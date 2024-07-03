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تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:40 م
تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس من الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث يشهد الخميس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع هذه الفترة أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومن المتوقع اعتبار من الجمعة المقبل انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:-

الخميس 4 يوليو:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة  المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الجمعة 5 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء العظمى 41 درجة  والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة  المحسوسة 42 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.

السبت 6 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة  والمحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

الأحد 7 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة  والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة  المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة


الإثنين 8 يوليو:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة  المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

الثلاثاء 9 يوليو :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة  والمحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة  المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة


 







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