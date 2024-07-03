تفاصيل استكمال مشروع ازدواج طريق أسيوط - ديروط الزراعى بـ600 مليون جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

تواصل الأجهزة التنفيذية، استكمال اعمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق "أسيوط – ديروط" الزراعى، والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 600 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال شرايين التنمية ولرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية فى الصعيد

وفى هذه النقاط نبين تفاصيل استكمال هذا المشروع:

1- تم نقل تبعية بعض المسافات من طريق القاهرة - أسوان الزراعى الغربى من الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى محافظة أسيوط وهى مسافة بطول 7.8كم.

2- تبدا المسافة التى تم نقل ملكيتها من طريق القاهرة – أسوان الزراعى الغربى مع الطريق الدائرى حول مدينة أسيوط عند كمين الطرق (جامعة أسيوط ) وتمتد جنوبا لتخترق مدينة أسيوط مرورا بمنى ديوان عام المحافظة وصولا إلى بداية النفق أسفل كوبرى أسيوط العلوى على النيل.

3- نقل تبعية مسافة بطول 2.5 كم تبدأ من نقطة التقاء طريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى مع الطريق الدائرى حول مدينة ديروط جنوبا وتمتد شمالا حتى نقطة التقاء طريق القاهرة – أسوان الزراعى الغربى مع الطريق الدائرى حول مدينة ديروط شمالا عند كوبرى المعاهدة.

4- بعد نقل التبعية يتم البدء الفورى فى إجراءات رصف تلك الطرق ورفع كفائتها.

5- التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات الطرق والمحاور للوصول لأعلى نسب انجاز فى أسرع وقت ممكن ووفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

6- مشروع ازدواج طريق أسيوط – ديروط الزراعى يأتى تلبية لاحتياجات المواطنين ومنعا للحوادث المتكررة على الطريق.

7- يتم عمل مطبات صناعية على الطرق المؤدية لمداخل القرى على جانبى الطريق منعًا للحوادث ولتهدئة السيارات فضلًا عن تركيب البلدورات والنيوجيرسى على جانبى الطريق بالقرب من المنطقة السكنية حفاظًا على أرواح المواطنين.

8- يتم التركيز على مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال والمتابعة المستمرة لمراحل وخطوات العمل لتحسين حالة الشوارع ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتوفير الأمن والسلامة.

9- المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق "أسيوط – ديروط" الزراعى بقطاعى مركزى أسيوط ومنفلوط بإجمالى أطوال 33.4 كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه.

10- تكلفة القطاع من منفلوط للقوصية 300 مليون جنيه لمسافة 15.4 كم، وتمتد فى المسافة بين مركز أسيوط وحتى منفلوط لمسافة 18 كم بتكلفة 300 مليون جنيه.