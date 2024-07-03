تعيين أول امرأة رئيسة لمحكمة لاهور العليا فى باكستان

كتبت: هناء أبو العز

رشحت اللجنة القضائية الباكستانية، الثلاثاء، بالإجماع القاضية عالية نيلوم، كأول امرأة تتولى منصب رئيس قضاة على الإطلاق في محكمة لاهور العليا فى باكستان ، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز نقلاً عن مصادر.

وتم ترشيح القاضية في اجتماع للحزب الشيوعي الباكستاني برئاسة رئيس المحكمة العليا الباكستانية قاضي فائز عيسى .

وتعد القاضية عالية هي الثالثة في قائمة الأقدمية في محكمة لاهور العليا بعد ترقية رئيس قضاة محكمة لاهور العليا السابق مالك شهزاد أحمد خان والقاضي شهيد بلال حسن إلى المحكمة العليا.

وولدت القاضية الآنسة عالية نيلوم في 12 نوفمبر 1966 وحصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة البنجاب في عام 1995، وتم تسجيلها كمحامية بعد عام واحد.

كما عملت كمحامية في المحكمة العليا بعد التحاقها بالمحكمة في عام 2008.

وأصدرت القاضية عددًا من الأحكام المبلغ عنها بشأن العديد من القضايا المهمة منذ ترقيتها إلى هيئة قضاة محكمة لاهور العليا في عام 2013.

ووفقًا لمؤهلاتها الأكاديمية، حصلت القاضية عالية على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة البنجاب وحصلت أيضًا على دبلومات في مجالات متعددة تتعلق بالقانون والقضاء. علاوة على ذلك، حصلت أيضًا على درجة البكالوريوس في التربية من جامعتها الأم.

بالإضافة إلى ممارسة القضاء في التعامل مع القوانين الجنائية والمدنية ومكافحة الإرهاب، عملت القاضية عالية أيضًا كشخصية محورية في محاكم العنف القائم على النوع الاجتماعي من بين أعمال أخرى.

