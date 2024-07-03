تعرف على كواليس كلمة البابا تواضروس الثانى فى بيان 3 يوليو 2013

كتب: محمد الأحمدى

يمثل يوم 3 يوليو من عام 2013 تاريخاً هاما للدولة المصرية، فقد وقفت القوات المسلحة إلى جانب جموع الشعب المصرى الثائرة في كل الميادين بجميع أنحاء الجمهورية مطالبة برحيل الإخوان عن الحكم.

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية "كلمتى في بيان 3 يوليو لم يتم إعدادها من قبل، وقررت حينها ارتجال الكلمة؛ وقلت ما معناه أن علم مصر يجمعنا، فاللون الأبيض يشمل سكان البحر الأبيض المتوسط، واللون الأحمر يشمل البحر الأحمر، واللون الأسود يشمل نهر النيل، واللون الأصفر للقوات المسلحة المصرية التى تعيش فى الصحراء، وكان وقت كلمتى دقيقتين فقط".

وأضاف قداسة البابا خلال تصريحات إعلامية سابقة مع الإعلامى الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "من أكثر الأمور الجميلة التى أتذكرها، أنه عندما أنهينا جميعا كلمتنا في بيان 3 يوليو، تعانقنا جميعا بشكل لا ينسى كتعبير عفوى تماما، وبعد إذاعة بيان الفريق عبد الفتاح السيسى، جلسنا على مائدة الطعام لنتناول وجبة العشاء، ثم عدت بالطائرة إلى الإسكندرية".

وتابع: "قائد الطائرة قال لي حينها أنه سيهبط بالطائرة قليلا، حتى أرى بعينى فرحة المصريين فى الشارع يوم 3 يوليو، ولن أنسى مشهد السعادة الغارمة بين المواطنين والزغاريد والأنوار والهتافات الجميلة".