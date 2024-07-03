تعرف على أسماء المدارس الجديدة الحاصلة على شهادة الجودة فى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، 63 مدرسة بمحافظة البحيرة للحصول على شهادة الجودة، وتنوعت المدارس التى حصلت على شهادة الجودة من مدارس رياض الأطفال إلى مدارس التعليم الأساسى مرورا بالمدارس الرسمية للغات.

والمدارس الجديدة التى حصلت على اعتماد الجودة بمحافظة البحيرة هى:-

1- روضة مدرسة محلة الأمير الابتدائية – بمرحلة رياض الأطفال بإدارة رشيد التعليمية.

2- روضة مجمع الموازنة للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة رشيد التعليمية.

3- روضة مدرسة البستان للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة الدلنجات التعليمية.

4- روضة مدرسة محمد عبد القادر خليفة للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة كوم حمادة التعليمية.

5- روضة مدرسة الشهيد محمد عبد الحكيم عمار الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

6- روضة مدرسة محطة كهرباء زاوية غزال الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

7- روضة مدرسة عبد الرحمن عبد الكريم الشيخ - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة كوم حمادة التعليمية.

8- روضة مدرسة سيناء للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة التحرير التعليمية.

9- روضة مدرسة عمر شاهين الرسمية للغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة التحرير التعليمية.

10- روضة مدرسة مجدى حسانين الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة التحرير التعليمية.

11- مدرسة اللواء إبراهيم فياض الإعدادية بنات حكومى - بالمرحلة الإعدادية بإدارة كوم حمادة التعليمية.

12- مدرسة المحمودية الرسمية لغات - بالمرحلة الابتدائية بإدارة المحمودية التعليمية.

13- روضة مدرسة ديبى الابتدائية المسائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة رشيد التعليمية.

14- روضة مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

15- روضة مدرسة السيد السيد نمير الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة إدكو التعليمية.

16- روضة زهرة البحرية تعليم أساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

17- مدرسة سليم طويجيان الابتدائية - بالمرحلة الابتدائية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

18- مدرسة ابنى بيتك للتعليم الأساسى - بالمرحلة الإعدادية بإدارة النوبارية التعليمية.

19- روضة مدرسة جزيرة نكلا الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة شبراخيت التعليمية.

20- مدرسة رستم للتعليم الأساسى - بالمرحلة الإعدادية بإدارة أبو حمص التعليمية.

21- مدرسة بركات عبد المالك ملاوى الابتدائية المشتركة - بالمرحلة الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية.

22- مدرسة زيتون الرسمية لغات - بالمرحلة الابتدائية بإدارة إدكو التعليمية.

23- مدرسة السلام الابتدائية (1) - بالمرحلة الابتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

24- مدرسة السلانكلى للتعليم الأساسى - بالمرحلة الابتدائية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

25- روضة مدرسة منشأة الوكيل للتعليم الأساسى حكومى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

26- روضة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة النوبارية التعليمية.

27- روضة شبرا النونة الغربية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

28- روضة الكفر الجديد الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة الرحمانية التعليمية.

29- روضة ابو بكر الصديق الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

30- روضة خالد بن الوليد الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة وادى النطرون التعليمية.

31- روضة التحرير الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

32- مدرسة السعيدية الإعدادية - بالمرحلة الإعدادية بإدارة المحمودية التعليمية.

33- مدرسة عزبة زيد الابتدائية - بالمرحلة الابتدائية بإدارة أبو حمص التعليمية.

34- مدرسة النخلة البحرية الإعدادية - بالمرحلة الإعدادية بإدارة أبو حمص التعليمية.

35- مدرسة جاب الله للتعليم الأساسى - بالمرحلة الابتدائية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.

36- روضة مدرسة الإمام محمد عبده الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة شبراخيت التعليمية.

37- روضة مدرسة الشهيد أنور الصيحى الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة الرحمانية التعليمية.

38- روضة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة النوبارية التعليمية.

39- مدرسة صباغى البيضا الابتدائية المشتركة - بالمرحلة الابتدائية بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

40- روضة مدرسة جزاير عيسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة الدلنجات التعليمية.

41- مدرسة المحمودية الرسمية لغات - بالمرحلة الإعدادية بإدارة المحمودية التعليمية.

42- روضة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

43- مدرسة الشهيد رفاعى شبل إسماعيل الإعدادية للمشتركة - بالمرحلة الإعدادية بإدارة المحمودية التعليمية.

44- روضة مدرسة منشأة الوكيل الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

45- مدرسة المستشار أمين الحناوى الإعدادية المشتركة - بالمرحلة الإعدادية بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

46- روضة مدرسة حاتم إدريس غيث الرسمية لغات - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة أبو المطامير التعليمية.

47- مدرسة الشهيد عبد الله عاشور للتعليم الأساسى - بالمرحلة الابتدائية بإدارة المحمودية التعليمية.

48- مدرسة الكوم الأخضر الابتدائية القديمة - بالمرحلة الابتدائية بإدارة حوش عيسى التعليمية.

49- مدرسة حوش عيسى الثانوية العسكرية للبنين - بالمرحلة الثانوية العامة بإدارة حوش عيسى التعليمية.

50- مدرسة البيضا للتعليم الأساسى - بالمرحلة الابتدائية بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

51- مدرسة لطيف بيداوس الابتدائية - بالمرحلة الابتدائية بإدارة أبو حمص التعليمية.

52- روضة مدرسة الشهيد محمد سعد عبد الواحد سليمان - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.

53- مدرسة محمد النجيلى عبد العال أدهم - بالمرحلة الابتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

54- مدرسة عبد العزيز السخاوى الإعدادية بنات بيبان - بالمرحلة الإعدادية بإدارة كوم حمادة التعليمية.

55- روضة مدرسة الشهيد محمد حسنين بشبراريس - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة شبراخيت التعليمية.

56- روضة مدرسة الحوتة ب الابتدائية - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

57- مدرسة الشهيد صبحى يوسف على سعيد - بالمرحلة الإعدادية بإدارة الرحمانية التعليمية.

58- روضة مدرسة الشهيد مسعد عبد الحميد الحلبى الرسمية للغات (الرحمانية الرسمية للغات سابقا) - بمرحلة رياض الأطفال بإدارة الرحمانية التعليمية.

59- مدرسة الدرملى الابتدائية - بالمرحلة الابتدائية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

60- مدرسة الشهيد العقيد عز الدفراوى - بالمرحلة الابتدائية بإدارة حوش عيسى التعليمية.

61- مدرسة العلامية الابتدائية - بالمرحلة الابتدائية بإدارة الدلنجات التعليمية.

62- مدرسة الشهيد السيد غريب البنا - بالمرحلة الابتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

63- مدرسة الإمام محمد عبده التجريبية الرسمية لغات - - بالمرحلة الإعدادية بإدارة شبراخيت التعليمية.