تجديد حبس متهمين بحيازة هيروين فى السلام 15يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكم جنح السلام، تجديد حبس متهمين بحيازة مخدرالهيروين في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة بإحالة المضبوطات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديوعبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.