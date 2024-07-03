بعد ضبط 320 قضية.. المؤبد والمشدد عقوبة الاتجار فى الكيف

كتب إيهاب المهندس

في ضربة للخارجين علي القانون، ضبطت الأجهزة الأمنية في حملات موسعة 320 قضية مخدرات ما بين اتجار وتعاطي، ويواجه المتهمين بالاتجار في المخدرات عقوبات تصل للسجن وفي الظرف المشدد تصل للمؤبد والإعدام.

وفيما نصت المادة 34 عقوبات علي أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.