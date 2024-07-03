بعد حلف اليمين.. وزارة العمل تنشر السيرة الذاتية لمحمد جبران الوزير الجديد

كتبت آية دعبس

أدى محمد جبران، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلفًا لـ "حسن شحاتة"، وذلك فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التى شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلى والعربى والدولى، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمى للنقابات، كما ترأس وفد عمال مصر فى العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمرى العمل العربى والدولى.

وبحسب بيان صحفى عن وزارة العمل اليوم فإن محمد جبران وزير العمل الجديد، من مواليد 30 يونيو 1966، وحاصل على بكالوريوس تجارة، عُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج فى الوظائف الإدارية حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة، وتدّرج جبران فى المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب "اللجنة"، ثم أمين عام اللجنة النقابية، حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة".

كما تدرج فى المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بانتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات، ثم أٌنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول فى الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية فى انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026، ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022، .

ومن المواقع والمُشاركات التى شغلها، وشارك فيها أيضًا فى مجال العمل والعمال :-رئاسة مؤتمر العمل العربى عن فريق العمال «الدورة الثامنة والأربعون»، -وتنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، -ورئيس الفريق العمالى للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولى لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف ، -وعضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولى لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف، -ورئيس الفريق العمالى لمؤتمر العمل الدولى عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.

كما شغل منصب رئيس الاتحاد العالمى للنقابات، ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وأمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وعضو المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلى :-عضوًا فى :مجلس إدارة المجلس القومى للأجور، ومجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى، ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، -نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026)، -المُشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية». -عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية، ومجلس إدارة المجلس الطبى الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول، ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.