بعد تحديد موعد الاستئناف.. ماذا ينتظر إنجى حمادة وكروان مشاكل؟

كتب أحمد حسنى

بعد أن حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 7 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف إنجى حمادة وكروان مشاكل، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، ينشر اليوم السابع مصير المتهمين أمام محكمة الاستئناف.

وينص القانون على أن المتهمين ثلاث سيناريوهات قضائية، وهم:.

- أولاً.. تأييد الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

- ثانيهما..تخفيف الحكم الصادر ضدهما.

-ثالثهما.. إلغاء الحكم الصادر ضدهما والقضاء بيراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.

وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ إنجي حمادة ، و" كروان مشاكل" ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".