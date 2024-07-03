بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الوزراء الجدد والمحافظين المكلفين بتولى المسئولية

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الحكومة الجديدة والمحافظين المكلفين بتولى المسؤلية.

وجاء فى بيان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية" باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الوزراء الجدد، الذين تولوا الحقائب الوزارية. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تقدم الكنيسة خالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء السابقين الذين أدوا واجبهم الوطني بكل صدق وإخلاص.

واختتم الكنيسة البيان ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الحبيبة من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".