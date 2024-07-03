انطلاق موسم حصاد المانجا بالأقصر والبداية بالهندى والملوكى والعويسى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع"، بدء موسم حصاد المانجا فى موسم الصيف، حيث انطلقت عدد من المزارع فى حصاد بشائر الموسم للأصناف التى تظهر مبكرًا ومنها المانجا الهندى والملوك والعويسى والصديقة والجلك، ويجرى مواصلة العمل فى المزارع تباعًا حسب نضج كل صنف فى الأسابيع المقبلة.

وفى هذا الصدد قال حمادة الشوى، صاحب مزرعة مانجا جنوب محافظة الأقصر، إن الموسم بدأ وانطلق المزارعين فى الحصاد حيث يجب جنى بعض الأصناف منذ 10 لـ20 يونيو لبدء تخزينها وتجهيزها للسفر إلى أسواق الكبرى حول مصر، حيث تم البدء فى حصاد المانجا الهندى التى تكون الأولى فى موسم الحصاد ومنها الهندى الملوكى والصديقة والجلك والزبدية وغيرها من الأنواع فى المانجا وأشجارها المختلفة فى المزارع.

وأضاف صاحب مزرعة المانجا بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار المانجا فى الموسم الجديد يتم تحديدها حسب الطلب والعرض ولكنها ستكون أقل بكثير عن العام الماضى، موضحًا أن الهندى تكون الأغلى وبعدها المانجا العويسى والصديقة والمبروكة والتيمور، وذلك حسب درجة الطعامة والحلاوة فى المذاق لذلك ترتفع سعر كل نوع عن آخر حسب جودته وحلاوته أمام الجمهور.

أما عن الأسعار لأصناف المانجا، يقول المعلم حمادة الشوى، إنه بالنسبة لسعر المانجا الهندى من 28 لـ30 جنيها التجارى، والصديقة من 22 لـ26 والجلك نفس السعر، والزبدية من 20 لـ25 جنيها للكيلو، أما البلدى شبيه السكرى من 20 لـ25 جنيها، والأقل منه جودة يصل لـ20 جنيها كحد أقصى، أما الأصناف الأجنبية من ناعومى وتومى من 45 لـ55 جنيها، والأجنبية الآخرى تتفاوت أسعارها حسب الكميات بالمزارع، وهى أصناف لم تحصد بعد، حيث أن الحصاد بدأ فى الأصناف البشائر مثل الهندى والملوكى والصديقة والجلك، وينتظر نهاية الشهر حصاد باقى الأصناف ونقلها للأسواق الكبرى حول مصر.

الفرحة ببدء موسم حصاد المانجا فى مزارع الأقصر



سعادة أصحاب المزارع في الأقصر بموسم المانجا