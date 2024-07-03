انتعاشة السياحة فى بورسعيد.. استقبال 364 سائحا على متن السفينة HAMBUR

بورسعيد - محمد عزام

انتعاشة فى السياحة بمحافظة بورسعيد، خلال أشهر فصل الربيع من هذا العام 2024، من خلال إستقبال عدد من السفن السياحية وعليها جنسيات من مختلف بلدان العالم، لتزور المعالم السياحية بالمحافظة، وكذلك القيام برحلات إلى محافظتى القاهرة والجيزة.

واستقبل ميناء بورسعيد السياحى، السفينة السياحية HAMBURG القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، وصعد على متنها 79 سائحا قادمين من محافظة السويس.

وجرى تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم محافظة بورسعيد والسير فى شوارع ها وذلك عن طريق استقلال "الحنطور" فى جولة حرة بالشوارع السياحية، وغادرت السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص .

بُنيت هذه السفينة السياحية، عام 1997 فى ألمانيا، ويسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية، وتبلغ سرعتها 16 عقدة، تتكون من 6 طوابق، وتتسع لأكثر من 420 راكبا و170من طاقم البحارة وبها أماكن للترفية "نادى رياضى ومسبح" .



كما استقبل الميناء أيضًا، خلال منتصف الشهر الجارى، السفينة الشراعية STAR CLIPPER القادمة من ميناء الإسكندريه وعلى متنها 57 سائحا و73 من طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد" وصعد على متنها 40 سائحا قادمين من محافظة القاهرة.

وكذلك جرى تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد والسير فى شوارعها، وغادرت السفينة الميناء مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء سفاجا .

جرى بناء هذه السفينة الشراعية ذات 4 صوارى و21 شراع عام 1992، وتتسع لأكثر من 170 فردا، وتمتاز بتراثها البحرى القديم من اللوحات المعلقة على الجدران وسطحها الخارجى الواسع المصنوع من خشب الساج والنحاس وتحتوى على مطعم كبير وأماكن للترفيه من حمامات سباحة، ومكتبة.

وتقوم الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

ويأتى ذلك فى إطار حركة تنشيط السياحة البحرية مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.