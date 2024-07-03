الولايات المتحدة ترحل 116 مهاجرا صينيا إلى وطنهم

واشنطن (أ ش أ)

رحلت وزارة الأمن الداخلى فى الولايات المتحدة 116 مواطنا صينيا إلى الصين، وهى خطوة جاءت بعد زيادة عدد المهاجرين الصينيين الذين دخلوا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة .

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن طائرة توجهت إلى الصين مطلع الأسبوع الجاري لترحيل المهاجرين بالتنسيق مع الحكومة الصينية، مشيرة إلى أنها أول رحلة كبيرة من هذا النوع منذ عام 2018 .

وذكرت الصحيفة أن عملية الترحيل جاءت في أعقاب اتصالات جرت مؤخرا بين السلطات الأمريكية والصينية، ففي أوائل الشهر الماضي، عقد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ووزير الأمن العام الصيني وانج شياو هونج، مؤتمرا عبر الفيديو لمناقشة تعميق التعاون في مجالات مثل مكافحة المخدرات وترحيل المهاجرين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية .

وأكدت وزارة الأمن الداخلي إنها ستواصل التعاون مع بكين، من أجل رحلات ترحيل إضافية، مضيفة أن البلدين يعملان على الحد من الهجرة غير النظامية وردعها والتصدى لتهريب البشر غير المشروع من خلال جهود إنفاذ القانون الموسعة.