المستشار محمود فوزى.. نجاح قانوني وسياسي منحه حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

كتب: أيمن عيسى

وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي أوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق إعلان توجيهه بتشكيل حكومة جديدة، فيما يتعلق بانتقاء الكفاءات والشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة، والقدرة على تنفيذ برنامج طموح يحقق مطالب الشعب، ويستطيع تجاوز تحديات المرحلة، حرص رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في التشكيل الوزاري الجديد هذه المرة على إعلاء قيمة التجربة والكفاءة في اختيارات وزراء حكومته الجديدة.

تمثلت هذه القيمة في اختيار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني السابق، لحقيقة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث شهدت السيرة الذاتية للوزير الجديد نجاحات قانونية سياسية كبيرة، بدءًا من الكارير المهني كقاض بمجلس الدولة، والشهادات العلمية التي حصل عليها في هذا الشأن، مرورًا بعمله كمستشار قانوني لكيانات وشخصيات حكومية، انتهاء بتجاربه الناجحة في أمانة مجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، والأمانة الفنية للحوار الوطني، قبل عمله رئيسًا لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهي التجربة التي أتاحت للمتابعين التعرف على شخصية الرجل بشكل كبير، ومدى حنكته وحضوره الذهني وثقافته وقدرته على إدارة الملفات والتحدث فيها بكامل القوة والقدرة والهدوء، ما كلل مسيرة الرجل باختياره وزيرًا في الحكومة الجديدة.

وبالعودة للسيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي عبد الباري عصر وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي نجد أنه على مستوى الشهادات العلمية

حاصل على ليسانس الحقوق عام 2000

ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002

ماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009

عمل قاضيًا بمجلس الدولة

كان عضوًا بقسم التشريع

على مستوى العمل السياسي

كان ضمن المختارين باللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب

عمل عضوًا بالأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

مناصب تولاها المستشار محمود فوزي

أمين العام لمجلس النواب السابق

المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)

المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتعاون الدولي

المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة

المستشار القانوني لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص

المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.

المستشار القانوني لوزير الشؤون القانونية مجلس النواب، المستشار القانوني لمحافظ الشرقية.

وشهدت السنتين الأخيرتين تفوًقا كبيرًا للمستشار محمود فوزي المرشح لمنصب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في ملفين غاية في الأهمية، هما إدارة الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبعده ملف حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملفان الذي أظهر فيهما "فوزي" نجاحًا كبيرًا أهله لحسم المنصب الوزاري.