المتهمون بسرقة الشقق: بنراقبها قبل سرقتها للتأكد من عدم وجود أصحابها بداخلها

كتب كريم صبحى

أدلى عاطلان متهمان بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة فى منطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية المغلقة، وأضافا المتهمين بمراقبة الشقق المراد سرقتتها أكثر من مرة، والتأكد خلوها من قاطينها، حيث اشارا المتهمين بسرقة الشقق بأسلوب "كسر الكالون" وتوزيع متحصلات السرقة بينهما.

وعقب التحقيق مع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت القوات فى ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص.