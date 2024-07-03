اللاعب عمر السعيد يتهم جاره بتحطيم زجاج مسكنه فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

وجه عمر السعيد، لاعب الكرة بنادي طلائع الجيش، اتهاما لجاره بتحطيم زجاج مسكنه، بمدينة الشيخ زايد، وتبين من خلال التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد، من عمر السعيد، لاعب طلائع الجيش، يفيد تحطيم أحد جيرانه لزجاج مسكنه، بالإضافة إلى كتابة عبارات على الحائط.



انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنهم أودعوه مصحة للعلاج النفسي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.