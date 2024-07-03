الفنزويليون يشاركون في انتخابات صورية قبل الانتخابات الرسمية

أ ش أ

توجه الفنزويليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأربعاء؛ لإجراء انتخابات صورية، تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 28 يوليو الجاري.



وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن التدريب على الانتخابات قدم لمحة عن التحديات التي تواجه محاولة الرئيس نيكولاس مادورو الحصول على ولاية ثالثة وسط استياء واسع النطاق واضطراب اقتصادي.



كما استهدفت الانتخابات الصورية، التي أجراها المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إلى تعريف الناخبين بأنظمة التصويت الإلكتروني قبل استخدامها في الانتخابات الرسمية أواخر الشهر الحالي.



وفي العاصمة (كاراكاس) هيمن موظفو الحكومة والموالون للحزب الحاكم على المشاركة في الانتخابات بشكل ملحوظ، وشهدت الأحياء الموالية للحكومة التقليدية إقبالا كبيرا، بينما كانت مراكز الاقتراع في معاقل المعارضة خاوية.



وأشادت نائبة الرئيس التنفيذي ديلسي رودريجيز بالتدريبات باعتبارها شهادة على التزام فنزويلا بالديمقراطية والاستقرار، لاسيما في القطاعات الشعبية التي شهدت أكبر قدر من المشاركة.



ومن المتوقع أن تشكل الانتخابات المقبلة واحدة من أصعب التحديات التي يواجهها الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي منذ وصوله إلى السلطة قبل 25 عاماً تحت قيادة الرئيس السابق الراحل هوجو تشافيز.