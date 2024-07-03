السيرة الذاتية لـ"اللواء" وليد أبو المجد نائب وزير التموين

كتب مدحت وهبة

جاء اختيار اللواء وليد حسين أبو المجد، نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية حيث كان يشغل منصب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ونجح في تطوير مشروعات لجهاز من حيث توفير السلع الغذائية والتوسع في انشاء المنافذ السلعية مما انعكس على اتاحة السلع ومنتجات اللحوم لصالح المستهلك ، أيضا نجح في التوسع في استصلاح الأراضي الخاصة بمشروع الجهاز .



التوسع في مشروعات جهاز الخدمة الوطنية أدى الى توفير الكثير من فرص العمل للشباب بجانب أيضا التوسع في المشروعات الخدمية منها انتشار المنافذ السلعية المتحركة وأيضا الدفع بسيارات متنقلة في الميادين العامة والمناطق التي لا يتواجد فيها منافذ من أجل طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .





من ضمن إنجازات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المنتجات بأسعار التكلفة وإمداد أجهزة الدولة بالمنتجات بسعر التكلفة و استيراد أجود أنواع اللحوم لطرحها للمواطنين بسعر التكلفة واستصلاح آلاف الأفدنة بالفرافرة وشرق العوينات وتوفير فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات والتأهيل العلمي وإنشاء محطات الوقود لتوفيره للمواطنين وإنشاء وتطوير الطرق السريعة وإنشاء أحدث مصانع الرخام والجبس وإنشاء مصانع إنتاج الكيماويات والأسمدة وتطوير البحيرات والمسطحات المائية وزيادة انتاجيتها وتنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة لأجهزة الدولة والقطاع المدنى.