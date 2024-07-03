اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم ويوجه الشكر للسابقين

الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:13 م
الرئيس السيسى يجتمع بالحكومة الجديدة والمحافظين ونوابهم ويوجه الشكر للسابقين
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

‏‎وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.







التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد 2024

الحكومة المصرية الجديدة

التشكيل الوزاري الجديد مصر

التشكيل الوزاري ٢٠٢٤

التشكيل الوزاري الجديد ٢٠٢٤

التشكيل الوزاري الجديد في مصر

التشكيل الوزاري الجديد اليوم

اسماء التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد اليوم السابع

التشكيل الوزاري الجديد 2024 في مصر

المحافظين الجدد

حركة المحافظين

اسماء التشكيل الوزاري الجديد 2024

الوزراء الجدد

الحكومة الجديدة

اسماء الوزراء الجدد

التغيير الوزاري الجديد

الوزارة الجديدة في مصر




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة