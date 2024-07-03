اليوم السابع
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الرئيس التونسى يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:26 ص
الرئيس التونسى يحدد 6 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية الرئيس التونسى قيس سعيد
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 أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.

وحدد  سعيد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.

وفي شهر فبراير قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن الانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمها في الربع الأخير من السنة الحالية.

وفي الشهر ذاته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية حينها بأن الرئيس أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية.

وذكر البيان أن قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".







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