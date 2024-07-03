التحالف الوطنى ينفق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لدعم 30 مليون مواطن.. تفاصيل

كتبت: سمر سلامة

حقق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، خلال الفترة الماضية الكثير من الإنجازات في جميع محافظات الجمهورية، وهو ما أشارت إليه دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث أكدت أن التحالف تمكن من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق، وأبرز الخطوات التي قام بها التحالف هي تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وأوضحت الدراسة، أن التحالف الوطني عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، فضلا عن الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل في تقديم الخدمة والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن مكررة، حيث تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فيما يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصري، مما يؤكد وجود حوكمة على إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

ونوهت الدراسة، عن أن التحالف الوطني قدم الدعم لـ25 مليون مواطن بـ مساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.