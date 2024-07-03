البيت الأبيض: ادعاء كاذب من "نيويورك تايمز" بشأن خوض بايدن الانتخابات

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نفى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر حليفًا رئيسيًا بأنه يدرس ما إذا كان سيبقى في السباق الانتخابي أم لا.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم، "هذا الادعاء كاذب تمامًا. لو أعطتنا صحيفة نيويورك تايمز أكثر من 7 دقائق للتعليق لكنا أخبرناها بذلك".



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن مصدر مجهول قوله عن بايدن: "إنه يدرس ما إذا كان سيكمل السباق الرئاسي"، في إشارة إلى المناظرة الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي والتي كان أداء بايدن سيئًا فيها.