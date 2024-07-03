البنك المركزي التونسي: ارتفاع احتياطي الذهب 13.5% خلال 2023

أ ش أ

ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي بنحو 13.5% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 8ر6 طن بقيمة 749ر841 مليون دينار مقارنة بالعام السابق له 2022.



وأرجع البنك المركزي التونسي، خلال تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، تطور قيمة احتياطي الذهب لارتفاع سعر الأوقية من الذهب الخام.



وأكد احتساب احتياطي سبائك الذهب بسعر السوق، مع نهاية العام الماضي، ليبلغ سعر الجرام 4ر2062 دينار أي ما يعادل 31ر66 دولار خلال عام 2023، مقارنة ب 1812،3 دينار (أي ما يعادل 27ر58 للجرام من الذهب الخام) خلال 2022 ، معوضا انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي.



وأوضح البنك أنه لم تتم إعادة تقييم القطع التذكارية من الذهب بسعر السوق، نظرا لخصوصيتها، لذلك يتواصل تقييمها بالسعر الرسمي 6498475ر0 دينار للجرام الواحد من الذهب الخام