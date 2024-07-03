استطلاع يتوقع فوز ساحق للعمال وأكبر هزيمة للمحافظين منذ تأسيس الحزب

كتبت رباب فتحى

أظهرت توقعات مؤسسة سيرفيشن لاستطلاعات الرأي أن حزب العمال البريطاني سيحقق فوزا ساحقا على السلطة بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الخميس، وفقا لوكالة "رويترز".

وأرجح الاستطلاع فوز حزب العمال بزعامة كير ستارمر بـ 484 مقعدًا من أصل 650 مقعدًا في البرلمان، وهو أكثر بكثير من الـ 418 مقعدًا التي فاز بها زعيم الحزب السابق توني بلير في فوزه الساحق الشهير عام 1997 والأكبر في تاريخه.

ومن المتوقع أن يفوز حزب المحافظين، الذي ظل في السلطة منذ 14 عاما، بـ 64 مقعدا فقط، وهو أقل عدد منذ تأسيس الحزب في عام 1834.

ومن المتوقع أن يفوز حزب الإصلاح البريطاني اليميني بسبعة مقاعد.

واستخدم تحليل مؤسسة الاستطلاعات تقنية مقياس متعدد المستويات وما بعد التقسيم الطبقي (MRP) التي تقدر الرأي العام على المستوى المحلي من عينات وطنية كبيرة. ويصفه منظمو استطلاعات الرأي بأنه نموذج يستخدم بيانات الاقتراع.

وأظهرت تحليلات أخرى لـMRP هوامش فوز أصغر لحزب العمال، لكن لم يظهر أي منها نتيجة إجمالية مختلفة.

كما قالت مؤسسة الاستطلاعات إن حزب العمال "متأكد بنسبة 99% من فوزه بمقاعد أكبر مما كان عليه في عام 1997".

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع دوري أجرته شركة ريدفيلد وويلتون ستراتيجيز لقياس حصة الأصوات في جميع أنحاء البلاد، تقلصًا طفيفًا في تقدم حزب العمال، لكنه ما زال يضع الحزب على المسار الصحيح لتحقيق فوز مريح.

ومن ناحية أخرى، قال ميل سترايد، وزير العمل والمعاشات، والذى كان الصوت الرئيسي لحزب المحافظين في الجولة الصباحية الواسعة خلال الانتخابات: " حيثما تظهر استطلاعات الرأي في الوقت الحالي، يعني أنه من المرجح أن يشهد غدًا أكبر أغلبية ساحقة لحزب العمال، وأكبر أغلبية شهدتها هذه البلاد على الإطلاق. أكبر بكثير من عام 1997، وأكبر حتى من الحكومة الوطنية في عام 1931" ، وهو ما اعتبرته صحيفة "الجارديان" البريطانية اعترافا نادرا بالهزيمة.



