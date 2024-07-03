إبراهيم حسان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبرعاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: إصابة صحفي واستشهاد زوجته وأطفاله الثلاثة في قصف لحي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.