إسبانيا تتولى قيادة المجموعة القتالية التابعة للناتو فى سلوفاكيا

مدريد (أ ش أ)

تولت إسبانيا قيادة المجموعة القتالية المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى سلوفاكيا، لتخلف بذلك التشيك، التى كانت تقود المجموعة القتالية منذ إنشائها فى عام 2022.

وذكر بيان صادر عن الناتو أنه يتم نشر قوات من التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى جانب 700 جندى إسبانى كجزء من المجموعة القتالية، مما يعزز الردع والدفاع المتحالف على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي.

وأضاف البيان أن أفرادا عسكريين إسبان شاركوا مؤخرًا في قيادة مناورة أخرى متعددة الجنسيات الدرع السلوفاكي، وهي جزء من مناورة (المدافع الصامد 2024) التي تعتبر أكبر مناورة عسكرية لحلف الناتو منذ الحرب الباردة.

وتساهم إسبانيا أيضًا في المجموعة القتالية المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلنطي بقيادة كندا في لاتفيا.