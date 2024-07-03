أوكرانيا ترفض مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار

وكالات

أكد مكتب الرئاسة الأوكراني أن كييف رفضت مبادرة رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، إيغور جوفكفا، في حديث للتلفزيون الأوكراني، الثلاثاء، إن أوربان "قدم فكرته. وهي (المجر) ليست البلد الأول الذي يتحدث عن مثل هذه السيناريوهات المحتملة لتطور الأحداث".

وتابع: "والرئيس استمع إلى محادثه، وقدم موقفه ردا على ذلك. وموقف أوكرانيا واضح ومفهوم ومعروف".

واعتبر أن مثل هذه القضايا لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الجوانب الأخرى للتسوية، مضيفا أن موقف أوكرانيا يتمثل في أنها ستسعى لتحقيق التسوية من خلال "مؤتمرات السلام".

وكان رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان قد أعلن خلال زيارته لأوكرانيا، الثلاثاء، أنه عرض على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار من أجل بدء مفاوضات السلام مع روسيا.