أهم أعراض وعلامات حساسية الدواء.. اكتشفها بسهولة

كتبت مروة محمود الياس

الحساسية هي نوع من رد الفعل نتيجة تفاعلات تحدث في الجسم تظهر على شكل أعراض مختلفة، مثل الطفح الجلدي أو الهرش وغيرها من الاعراض الكثير، هذه الحساسية تعد رد فعل من الجسم نتيجة تعرضه لمادة معينة لا تتناسب معه.

وفقا للتقرير نشره في موقع e medicine health المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك حساسية تصيب الإنسان من تفاعلات كثيرة مثل تفاعلات الأدوية، فلا تقتصر أبدا الحساسية عند حساسية الطعام أو حساسية المنظفات على سبيل المثال، فالدواء أيضا قد يسبب تحسسا ما لدى بعض الأشخاص دون غيرهم.

تابع التقرير أن أكثر الأدوية التي قد تسبب فرط في الحساسية لدى أغلب الناس هي أدوية أمراض المناعة، أدوية المضادات الحيوية، ولا يجب أن ننسى مضادات الالتهابات أيضا.

هناك أعراض قد تظهرها حساسية الدواء على المريض، فبمجرد أن يتناول هذا الدواء وإن كان لديه تحسسا تجاهه، يحدث تفاعل في الجهاز المناعي مع الدواء ليظهر ردود فعل تحسسية تظهر على شكل طفح جلدي أو هرش شديد أو احمرارا في بعض مناطق الجسم، الإضرار بالعملية الهضمية في كثير من الحالات قد يظهر أيضا حالة من الاضطراب الهضمي الشديد وفي عملية التمثيل الغذائي أيضا، مما يجعل الشخص شاعرا بالغثيان، وقد تصل في بعض الحالات المتقدمة أن يتلف الكبد أو الكلى أو تضطرب وظائف فهما نتيجة عدم تحمل الجسم لهذا الدواء.

وينصح التقرير بضرورة إجراء اختبارات الحساسية الذي يهمل الكثيرون اجراءها قبل تناول أغلب الأدوية التي قد تسبب حساسية، هذا الاختبار مفيد وهام للغاية لأنه يظهر أي رد فعل تحسسي من الجسم تجاه مادة الدواء قبل أن يتناوله الشخص وبالتالي يحميه من الأعراض الجانبية الخطيرة لحساسية الدواء.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع هيلث المعني بالصحة العامة والأمراض، أن أبرز أعراض حساسية الدواء تظهر على شكل ضيق في التنفس، اضطراب في ضربات القلب، تسارع في التنفس، تورمات في بعض مناطق الجسم والفم، دوار وإغماء، شعور بالاضطراب الشديد، قد يعاني الشخص من الحكة الشديدة والهرش، واختلال وظائف الجسم كافه، والتعامل السريع معها يكون مفيدا لتجنب المضاعفات من خلال العرض على الطوارئ أو المختص بشكل سريع.