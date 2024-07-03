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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 3 حالات غش بامتحان إنجليزى الثانوية 2024

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 3 حالات غش بامتحان إنجليزى الثانوية 2024 وزارة التربية والتعليم
محمد صبحى

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