أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 3 حالات غش بامتحان إنجليزى الثانوية 2024

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
- السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجرى المرشح لتولى وزارة العدل
مصدر حكومي مطلع: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
التعليم: 3 حالات غش بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024
وزارة التعليم تعلن مواعيد وضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس
وزارة الصحة: بدء أعمال المرحلة الثالثة للمشروع (المصري- الإيطالي) لدعم تدريب فرق التمريض
وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين بالوزارة متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة
وزير الرى: المستهدف فى التحول للرى الحديث مليون فدان أراض صحراوية ومثلها بالدلتا
رضا حجازى يشكر العاملين بوزارة التعليم والمدارس: كان لى الشرف بالعمل معكم