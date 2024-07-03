أخبار × 24 ساعة.. التعليم: 3 حالات غش بامتحان إنجليزى الثانوية 2024

محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

- السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجرى المرشح لتولى وزارة العدل

مصدر حكومي مطلع: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

التعليم: 3 حالات غش بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024

وزارة التعليم تعلن مواعيد وضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس

وزارة الصحة: بدء أعمال المرحلة الثالثة للمشروع (المصري- الإيطالي) لدعم تدريب فرق التمريض

وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين بالوزارة متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة

وزير الرى: المستهدف فى التحول للرى الحديث مليون فدان أراض صحراوية ومثلها بالدلتا

رضا حجازى يشكر العاملين بوزارة التعليم والمدارس: كان لى الشرف بالعمل معكم