أبرز المدافعين عن استقلال القضاء.. من هو المستشار عدنان الفنجرى؟.. إنفوجراف

أدى المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية للمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل الجديد؟



من مواليد عام 1953 بمحافظة قنا

تولى مناصب قضائية من بينها صدور قرار جمهورى رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً

تم ندبه مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة منذ 2006 حتى عام 2012

خلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستوى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالأعمال لحين اختيار نائب جديد لكن رفض فى هذا التوقيت التخلى عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الإهاربية

عمل مدير التفتيش القضائى بالنيابات العامة وكان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التى تحدث فى النيابة العامة

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022

شغل منصب رئيس محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس محكمة استئناف أسيوط.