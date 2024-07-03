اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز المدافعين عن استقلال القضاء.. من هو المستشار عدنان الفنجرى؟.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يوليو 2024 10:59 م
أبرز المدافعين عن استقلال القضاء.. من هو المستشار عدنان الفنجرى؟.. إنفوجراف المستشار عدنان الفنجري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية للمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل الجديد؟


من مواليد عام 1953 بمحافظة قنا

af18b50e-7b22-4eff-82db-281d11eb9ffb

تولى مناصب قضائية من بينها صدور قرار جمهورى رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً

تم ندبه مديرا للتفتيش القضائى للنيابة العامة منذ 2006 حتى عام 2012

خلال عام 2012 وعقب الإعلان الدستوى تم عزل النائب العام وقتها، وتكليفه قائما بالأعمال لحين اختيار نائب جديد لكن رفض فى هذا التوقيت التخلى عن القضاء وتركه فريسة لهذه الجماعة الإهاربية

عمل مدير التفتيش القضائى بالنيابات العامة وكان يشرف على وضع حركة الترقيات والتغييرات التى تحدث فى النيابة العامة

رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022

شغل منصب رئيس محكمة استئناف بنى سويف، ورئيس محكمة استئناف أسيوط.







التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة