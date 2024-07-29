وكيل تعليم الأقصر يتابع تدريبات مشروع قوى عاملة مصر لميسرى التعليم الفنى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، استكمال التدريبات التنشيطية الذي يقيمه مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يستهدف ميسري مكوني التوجيه والإرشاد، وريادة الأعمال بمدارس التعليم الفني، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

وأوضح الدكتور صبرى خالد، خلال متابعة التدريبات لميسرى التعليم الفني بالأقصر ضمن المشروع، إن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، حيث صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يسمى منظومة الجدارات.

فيما عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وذلك بحضور كل من دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

واستعرض الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعداد المدارس والكثافات موضحاً ان إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة 1059 مدرسة بواقع 7107 فصل لاستيعاب 294645 طالب وطالبة، بينما أوضح المهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم إنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد 11 مدرسة ابتدائية وتعليم أساسى شملت صيانة وإنشاء جديد ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها ، وجارى العمل بعدد 5 مشروعات بمدينة أسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و4 مشروعات بمدينة الأقصر ، ومشروع بمدينة الطود، و3 مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و3 مشروعات بمدينة الزينية .



تدريبات مشروع قوى عاملة مصر لميسرى التعليم الفني فى الأقصر



تدريبات مشروع قوى عاملة مصر لميسرى التعليم الفني



فعاليات تدريبات مشروع قوى عاملة مصر لميسرى التعليم الفني