وزير خارجية إيطاليا: استمرار الصراع بالشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد

أ ش أ

أعرب وزيرالخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن اقتناعه بإمكانية وقف دوامة العنف الدائرة في الشرق الأوسط.



وقال تاياني - في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "لقد تحدثت مع نظيريّ الإسرائيلي إسرائيل كاتس واللبناني عبدالله بوحبيب بهدف تجنب نشوب حرب جديدة"..مؤكداً أن احترام قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يُعدّ أمراً بالغ الأهمية.



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي - في بيان له - : "لقد أعربت عن تعازي الحكومة العميقة للوزير كاتس على هجوم مجدل شمس ، كما أننا ندين بأشد العبارات أعمال العنف ضد المدنيين فيما أكدت للوزير بوحبيب التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب المؤسسات اللبنانية التي يعتبر استقرارها مفتاح استقرار المنطقة بأكملها".



وتابع تاياني ، الذي يتزعم حزب (فورتسا إيتاليا) ، :"نحن ملتزمون بدعم القوات المسلحة اللبنانية على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من خلال الترويج لبرنامج مساعدات دولية يمكن أن يسمح بتعزيزها وتجهيزها بشكل أفضل".



وشدد على أن استمرار الصراع وتوسّع نطاقه لا يصب في مصلحة أحد..مجددًا التأكيد على أن إيطاليا تدعم بقوة أي مبادرة وساطة يمكن أن تشجع الحوار بين الأطراف المعنية.



وأكد تاياني أن الالتزام الإيطالي بالسلام والاستقرار في المنطقة مستمر والحفاظ على استقرار لبنان أمر ضروري..قائلا : "من المهم، كما قلت للوزيرين، الامتثال الكامل للقرار 1701 ، كما طالبت باحترام وحماية موظفي بعثة الأمم المتحدة ، التي تضم أكثر من 1000 جندي إيطالي".