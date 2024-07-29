وزير خارجية إسبانيا يركز على بناء السلام فى غزة ومستقبل الناتو بمؤتمر عالمى

فاطمة شوقى

يفتتح وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، في مدينة سانتاندر الإسبانية، النسخة الثانية من مؤتمر "إسبانيا فى العالم"، مع التركيز على بناء السلام فى غزة، و مستقبل الناتو والأمن الأوروبى، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وسيشهد افتتاح المؤتمر مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي سيناقش معه الباريس وضع الحرب فى غزة والتحديات التى يفرضها اعتماد قرار حل الدولتين.

وفي هذا المؤتمر أيضا، الذى سيستمر حتى يوم الجمعة 2 أغسطس وتنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة مينينديز بيلايو الدولية، سيتم أيضًا تناول إصلاح التعددية وتحديات تمويل التنمية والعواقب الجيوسياسية للتحول البيئي المزدوج ، والرقمية، من بين مواضيع أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضايا كلها تركز النقاش حول "كيفية التكيف مع عالم يشهد اضطرابات جيوسياسية متنامية، يتسم بعدم الاستقرار والتساؤل حول القواعد التي تضمن التعايش الدولي"، كما ذكرت الوزارة في بيان لها.

وسيدير المؤتمر فيديريكو توريس مورو، السفير والممثل الدائم لإسبانيا لدى حلف شمال الأطلسي، وسيشارك فيها وزراء الدولة الأربعة للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى خبراء من جميع أنحاء العالم ومن مختلف المنظمات الدولية، مثل أندريس ألاماند، والأمين العام الأيبيري الأمريكي.