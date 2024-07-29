نوع من الشوربة تقيك برد الصيف والتهاب الأعصاب والعضلات

كتبت مروة محمود الياس

الشوربات هى الطعام الأسهل فى إعداده، والأفضل فى الفائدة، نظرا لسرعة الامتصاص وسهولة هضمها وتعزيزها للنظام الغذائى بشكل عام، فهى الداعم الأساسى لأى نظام غذائي صحي يريد الشخص الإلتزام به للتمتع بالصحة العامة والرشاقة والجسم المثالى.

وفقا لتقرير نشر فى موقع ميديسين هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك أسباب طبية وفوائد صحية للشوربات، إلا أن شوربة الدجاج لها فائدة خاصة فى فصل الصيف، ومع الحرارة العالية كثرة التعرض للتكييف والمراوح جعل فرص الإصابة بنزلات البرد فى هذا الطقس كثيرة، وهنا يظهر دور الشوربة الصحية.

وتابع التقرير، أن حساء الدجاج أحد أهم العلاجات المنزلية الفعالة لنزلات البرد التى تصيبنا فى فصل الصيف، وذلك لأنها تعمل على تعزيز صحة وفعالية الجهاز التنفسى العلوى وتقلل حدة الالتهابات التنفسية والتهابات الجسم المختلفة، كما أنها تعزز من الشفاء السريع.

وأضاف التقرير، أن هذا النوع بشكل خاص من الشوربات التى تطهى من الدجاج، توقف زيادة حدة خلايا الدم البيضاء وهو ما يفيد وبشدة من يعانى من اضطرابات فى كرات الدم ونسبتها.

تساعد شوربة الدجاج على تعزيز صحة العضلات والأعصاب وترطيب الجسم ترطيبا عميقا.

تساعد شوربة الدجاج على تخفيف أعراض البرد أثناء فترة الصيف كما أنها تقلل من الأعراض الحادة لهم.

تقلل من فرص الإصابة بعدوى الأنفلونزا.

تخفف من إفرازات المخاط في الجهاز التنفسي.

تعزز من قوة العضلات وتعطي الطاقة.