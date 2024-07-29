ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 29/7/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 1:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء 9:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:46
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:27 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:27
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:49 م
موعد صلاة العشاء 9:16 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:36 م
وقت صلاة العشاء 9:00 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 8:58