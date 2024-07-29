نائب رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

قنا ـ صابر سعيد

تفقد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية.

وأشار شحات، إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية سوف تستمر حتى الثامن من أغسطس القادم وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة المحافظة على سلامة الطلاب وتذليل كل الصعاب والعقبات التي تواجه الطلاب وتوفير كل سبل الراحة اثناء تأدية الاختبارات.

وقال الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية، إنه تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي ومروراً باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفي.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، أنه يجب على الطالب المتقدم أن يجتاز الاختبارات بنجاح طبقاً للمعايير والدرجات الموضوعة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.