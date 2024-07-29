ميناء دمياط يستقبل ناقلة قمح قادمة من فرنسا

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 5 سفن متنوعة اليوم، بينما غادرة 12 سفينة أخرى، كما ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

كما استقبلت الميناء السفينة "SINOP" والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 33 مترا القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ58151 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28805 طن تشمل: 6127 طن علف بنجر و2700 طن ملح معبأ و1950 طن يوريا و18028 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28035 طن تشمل: 9300 طن خردة و7359 طن قمح و5876 طن حديد و5500 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 818 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52613 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 159649 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بحمولة إجمالية 1341 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، فضلا عن قطارى بضائع آخرين بعد تفريغ عدد 100 حاوية 20 قدم قادمين من السخنة والإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4735 حركة.