مياه الفيوم تتسلم شهادات اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطتى العزب وقحافة

الفيوم رباب الجالي

تسلم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، شهادات اعتماد الاصدار الثاني لخطة سلامة ومأمونية المياه لمحطتى العزب الجديدة وقحافة.



قام بتسليم الشهادات محمد السيد مدير مأمونية الصرف الصحي بالشركة القابضة ممثلا عن مدير الإدارة العامة سلامة ومأمونية مياه الشرب وأمن تداول الصرف الصحي، وبحضور كل من علاء سالم خبير مأمونية المياه و حسن عبد الله أخصائي مأمونية المياه.



وأعرب المهندس محمد عبد الجليل عن سعادته لاعتماد اللجنة العليا للمياه برئاسة الدكتور وزير الصحة الإصدار الثاني لأنظمة إمدادات محطتي مياه شرب العزب الجديدة وقحافة الجديدة.



وأوضح رئيس مياه الفيوم أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلي الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه حيث تصدر من خلال موافقة عدة جهات مختلفة وهم وزارة الصحة والسكان، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد النجار على أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فعالية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم نحو الوصول لأعلى جودة ممكنة وتحقيق الهدف العام الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو استمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن.



وأشارت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية جميع نظم إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال تطبيق أفضل طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقاً للمعايير العالمية مؤكدة أن إعداد وتطبيق الخطط هو عمل جماعي تشارك فيه جهات خارجية وداخلية عدة؛ مثل مديرية الصحة، الري، ديوان المحافظة، جهاز شؤون البيئة، ومختلف قطاعات وإدارات الشركة.