اليوم السابع
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مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نصف نقل ومقطورة بقنا

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:03 م
مصرع شاب في حادث تصادم سيارة نصف نقل ومقطورة بقنا اسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى مقطورة على طريق "قنا _ نجع حمادي" الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بمقطورة على طريق قنا _ نجع حمادي الصحراوي الغربي، وتبين مصرع محمد أسامة طه، 33 عاما، مقيم بقليوب، إثر وقوع حادث تصادم نصف نقل بمقطورة، بدائرة مركز الوقف.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.

 







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